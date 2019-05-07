За ложное сообщение о заминировании ночного клуба полицейские Днепра задержали 36-летнего местного жителя. По словам задержанного, он сообщил о заминировании из-за того, что поссорился с женой и хотел помешать ей идти в развлекательное заведение, сообщает "Информатор".

На линию "102" позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что ночной клуб по улице Набережная Победы заминирован.

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На место происшествия направилась следственно-оперативная группа, взрывотехническая служба и кинологи. Ночной клуб в это время еще не работал, поэтому эвакуировали только сотрудников заведения. Затем полицейские обследовали помещения и прилегающую территорию. В ходе проверки подозрительных и опасных предметов не обнаружили.

Далее правоохранители провели ряд оперативных мероприятий по установлению и задержанию злоумышленника. Им оказался 36-летний местный житель. По данному факту в Соборном отделении полиции открыто уголовное производство по части 1 статьи 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности). Сейчас решается вопрос о сообщении мужчине подозрения и избрании меры пресечения. За указанное преступление злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от 2 до 6 лет.

Ранее сообщалось, что в Киеве экстренно эвакуируют гостиницу "Мир", а также в столице заминировали "Ашан".