МЗС закликає українців утриматися від поїздок до Ізраїлю [ Редактировать ]
Міністерство закордонних справ закликає українців утриматися від поїздок до Ізраїлю. Особливо не радять їхати на південь країни, через масовані обстріли з боку Гази.
Тим, хто перебуває поблизу палестинського анклаву, радять, у разі ввімкнення сигналу повітряної тривоги, негайно вирушати до бомбосховищ.
Палестинсько-ізраїльське протистояння посилилося минулого тижня. Це найсерйозніше загострення за останній час.
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