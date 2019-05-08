Міністерство закордонних справ закликає українців утриматися від поїздок до Ізраїлю. Особливо не радять їхати на південь країни, через масовані обстріли з боку Гази.

Тим, хто перебуває поблизу палестинського анклаву, радять, у разі ввімкнення сигналу повітряної тривоги, негайно вирушати до бомбосховищ.

Палестинсько-ізраїльське протистояння посилилося минулого тижня. Це найсерйозніше загострення за останній час.