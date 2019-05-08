Для большинства современных граждан приобретение квартиры в новостройке является более популярным вариантом, позволяющим стать собственником долгожданного жилья. Популярность обусловлена несколькими причинами, в том числе и приемлемой стоимостью, и возможностью поэтапного внесения платежей.

Однако приобретение квартиры в новостройке сопряжено также с определенным риском. Если застройщик окажется недобросовестным, строительство может затянуться на долгие годы. Также существует опасность того, что застройщик может обанкротиться, так и не сдав объект в эксплуатацию. Обезопасить себя от подобных рисков можно, если знать, какие документы нужно проверить при покупке квартиры в новостройке.

Юридический статус застройщика

За неимением времени или желания выделить время для ознакомления с информацией, какие документы проверять при покупке квартиры в новостройке, можно обратиться за квалифицированной помощью к юристам или риэлторам. Такие специалисты в сжатые сроки ознакомятся с документацией застройщика, выскажут свое мнение относительно возможности дальнейшего сотрудничества со строительной компанией.

Разобраться в документах при желании клиенты могут также самостоятельно. Отсканированные варианты документов многие застройщики выставляют на своих официальных сайтах, также с ними можно ознакомиться, посетив офис компании.

Застройщик обязан иметь документы, подтверждающие его юридический статус:

устав;

выписку из ЕГРЮЛ;

протокол о назначении руководителя компании;

лицензию на право проведения строительных работ.

Лицензия на привлечение средств должна быть также в том случае, если застройщик имеет финансовых соучредителей.

Документы на право осуществления строительства

Убедившись в официальном статусе застройщика, необходимо изучить документы, подтверждающие право на земельный участок, на котором уже осуществляется или планируется возведение дома. Земельный участок может быть собственностью застройщика или находиться в арендном пользовании.

У застройщика должны быть в наличии документы на дом:

проектная документация;

технические условия или ограничения;

декларация о начале строительства.

Если строительство уже завершено, застройщик должен иметь декларацию об эксплуатационной готовности объекта.

Некоторые застройщики не предоставляют возможности клиентам ознакомиться с перечисленными документами. Такое поведение должно насторожить клиента, поскольку в большинстве случаев это свидетельствует о неблагонадежности застройщика. Лучше отказаться от такого рискованного сотрудничества, найти строительную компанию с безупречной репутацией.

В частности, компания Linevich Group зарекомендовала себя как ответственного и порядочного исполнителя. Компания Linevich Group предлагает лучшие квартиры с документами в Ирпене. Специалисты компании по просьбе клиентов предоставляют полный пакет документов для ознакомления.

Документы клиентов

Вопрос приобретения первичного жилья в новостройке требует подготовки не только со стороны застройщика, но и клиента в том числе. Приобретатели жилья также должны знать, какие документы нужны для покупки квартиры в новостройке.

Документы необходимы для того, чтобы подтвердить:

личность покупателя (паспорт);

платежеспособность (уровень дохода клиента определяется на основании справки с места работы).

Также сотрудники компании застройщика могут перечислить, какие документы нужны при покупке квартиры в новостройке, а также обратить внимание клиента на необходимость предоставления согласия на приобретение квартиры супруга (супруги), если клиент состоит в законном браке.

В зависимости от того, какие средства клиент планирует использовать в качестве оплаты за квартиру, застройщик может потребовать предъявить договор с банком. Это делается в случае, если клиент не имеет собственных средств, соответственно, оформляет в банке займ на приобретение недвижимости. Если клиент вносит собственные средства, ему потребуется предоставить квитанцию об оплате.

Только после того, как застройщик изучит предоставленный клиентом пакет документов, соответственно, клиент ознакомится с документами застройщика, следует переходить к подписанию индивидуального договора. Стандартный договор исключается, поскольку приобретаться могут квартиры с разным количеством комнат, величиной общей площади, вариантами планировок.

Привлекая агентов по недвижимости, клиент будет чувствовать себя более уверенно, нежели, не имея практического опыта, самостоятельно погружаться в юридическую и техническую документацию.

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