Какие документы нужны для покупки квартиры в новостройке [ Редактировать ]
Для большинства современных граждан приобретение квартиры в новостройке является более популярным вариантом, позволяющим стать собственником долгожданного жилья. Популярность обусловлена несколькими причинами, в том числе и приемлемой стоимостью, и возможностью поэтапного внесения платежей.
Однако приобретение квартиры в новостройке сопряжено также с определенным риском. Если застройщик окажется недобросовестным, строительство может затянуться на долгие годы. Также существует опасность того, что застройщик может обанкротиться, так и не сдав объект в эксплуатацию. Обезопасить себя от подобных рисков можно, если знать, какие документы нужно проверить при покупке квартиры в новостройке.
Юридический статус застройщика
За неимением времени или желания выделить время для ознакомления с информацией, какие документы проверять при покупке квартиры в новостройке, можно обратиться за квалифицированной помощью к юристам или риэлторам. Такие специалисты в сжатые сроки ознакомятся с документацией застройщика, выскажут свое мнение относительно возможности дальнейшего сотрудничества со строительной компанией.
Разобраться в документах при желании клиенты могут также самостоятельно. Отсканированные варианты документов многие застройщики выставляют на своих официальных сайтах, также с ними можно ознакомиться, посетив офис компании.
Застройщик обязан иметь документы, подтверждающие его юридический статус:
- устав;
- выписку из ЕГРЮЛ;
- протокол о назначении руководителя компании;
- лицензию на право проведения строительных работ.
Лицензия на привлечение средств должна быть также в том случае, если застройщик имеет финансовых соучредителей.
Документы на право осуществления строительства
Убедившись в официальном статусе застройщика, необходимо изучить документы, подтверждающие право на земельный участок, на котором уже осуществляется или планируется возведение дома. Земельный участок может быть собственностью застройщика или находиться в арендном пользовании.
У застройщика должны быть в наличии документы на дом:
- проектная документация;
- технические условия или ограничения;
- декларация о начале строительства.
Если строительство уже завершено, застройщик должен иметь декларацию об эксплуатационной готовности объекта.
Некоторые застройщики не предоставляют возможности клиентам ознакомиться с перечисленными документами. Такое поведение должно насторожить клиента, поскольку в большинстве случаев это свидетельствует о неблагонадежности застройщика. Лучше отказаться от такого рискованного сотрудничества, найти строительную компанию с безупречной репутацией.
В частности, компания Linevich Group зарекомендовала себя как ответственного и порядочного исполнителя. Компания Linevich Group предлагает лучшие квартиры с документами в Ирпене. Специалисты компании по просьбе клиентов предоставляют полный пакет документов для ознакомления.
Документы клиентов
Вопрос приобретения первичного жилья в новостройке требует подготовки не только со стороны застройщика, но и клиента в том числе. Приобретатели жилья также должны знать, какие документы нужны для покупки квартиры в новостройке.
Документы необходимы для того, чтобы подтвердить:
- личность покупателя (паспорт);
- платежеспособность (уровень дохода клиента определяется на основании справки с места работы).
Также сотрудники компании застройщика могут перечислить, какие документы нужны при покупке квартиры в новостройке, а также обратить внимание клиента на необходимость предоставления согласия на приобретение квартиры супруга (супруги), если клиент состоит в законном браке.
В зависимости от того, какие средства клиент планирует использовать в качестве оплаты за квартиру, застройщик может потребовать предъявить договор с банком. Это делается в случае, если клиент не имеет собственных средств, соответственно, оформляет в банке займ на приобретение недвижимости. Если клиент вносит собственные средства, ему потребуется предоставить квитанцию об оплате.
Только после того, как застройщик изучит предоставленный клиентом пакет документов, соответственно, клиент ознакомится с документами застройщика, следует переходить к подписанию индивидуального договора. Стандартный договор исключается, поскольку приобретаться могут квартиры с разным количеством комнат, величиной общей площади, вариантами планировок.
Привлекая агентов по недвижимости, клиент будет чувствовать себя более уверенно, нежели, не имея практического опыта, самостоятельно погружаться в юридическую и техническую документацию.
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