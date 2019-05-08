Наталія Королевська привітала ветеранів із червоної зони Донбасу [ Редактировать ]
Привітали сьогодні й ветеранів, які живуть у населених пунктах так званої червоної зони Донбасу.
Представники гуманітарної місії нацплатформи "Жінки за мир" на чолі з народним депутатом Наталією Королевською приїхали в села, що на лінії розмежування. Жінки передали ветеранам подарунки та гуманітарну допомогу, яку збирали з усіх областей країни
"Есть еще в нашей стране настоящие ветераны, настоящие герои, живые легенды нашей страны. И, конечно, в канун дня победы, для нас это большая-большая честь поздравить, пожелать здоровья. Потому что вы нам очень нужны. Чтобы были вместе, были рядом. Мы всегда очень благодарны за поддержку, за вашу мудрость, за вашу силу, за волю", - говорить Наталія Королевська, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя.
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