Україна може отримати понад $75 млрд доходу за рахунок реалізації унікального транспортного проекту - високошвидкісної магістралі. Транспортного коридору, який дозволить значно скоротити час доставки товарів із Китаю в країни ЄС.

Як розвивати проект? Про це в Києві говорили політики, промисловці та підприємці. Докладніше далі.

Залучити понад 20 мільярдів доларів інвестицій, створити півмільйона робочих місць і підняти вітчизняне машинобудування. Україна може стати центром унікального транспортного коридору - високошвидкісної залізничної магістралі, що з'єднає Китай та Євросоюз.

"Ця ініціатива об’єднує понад 63% населення нашої земної кулі, коли ми будемо говорити про економічний ефект, то це просто астрономічні цифри. Ми хотіли би показати всі разом, що ми єдині і можемо бути єдині навколо важливих цілей", - говорить Геннадій Чижиков, президент Торгово-промислової палати України.

За планом швидкісна колія тягнутиметься від кордону з Китаєм через Казахстан, Киргизстан, Узбекистан до каспійського берега. Звідти морем вантажі потраплятимуть у Баку й до чорноморського узбережжя Грузії. Далі по Чорному морю і вже територією України вантажі вирушатимуть до країн ЄС.

"Це буде національна єдина мережа, яка фізично інтегрує Україну з ЄС. Це не просто транспортний проект, він національний за своєю суттю і підніме на новий рівень цілу економіку нашої країни. На один долар прямого транспортного ефекту у вигляді збільшення доходів країн від транзиту отримаємо 3-4 доларів доходу і подальші дослідження показують що це буде і 8-9 доларів", - говорить Віктор Мироненко, президент Асоціації "Високошвидкісні магістралі".

Швидкість руху потягів становитиме до 300 кілометрів за годину. Для цього побудують понад 7 тисяч кілометрів нових колій. Це дозволить скоротити час доставки китайських товарів у держави Європи до 7 днів, замість нинішніх 40. Магістраллю зможуть користуватися й пасажири.

"Проект один пояс один шлях абсолютно відповідає стратегічним інтересам України. Виходячи з нашого географічного положення, транзитного потенціалу Украна має всі можливості бути активним учасником реалізації проекту", - говорить Анатолій Кінах, президент Всеукраїнського союзу промисловців і підприємців.

Нині, за право стати центром нового транспортного коридору конкурує і Росія, де запропновували свій аналог - менш зручний і значно довший. А отже для України високошвидкісна магістраль - проект стратегічний.

"Ми говоримо про проект, який включає політику безпеку економіку України. Задача, яку я тут бачу - це стати регіональним лідером цього проекту, якщо ми говорим про країни центральної Азії, Кавказу і мені здається це нам під силу", - Віктор Ющенко, екс-президент України.

Саме Україна має стати центром нового транспортного хабу, вважають розробники проекту.

"В первые 10 лет строительства и эксплуатации возможно получение дохода порядка 75 миллиардов долларов транспортное машиностроение, кораблестроение, металлургия у нас есть все возможности перевоороужить наше производство на те технологии, которые будут конкуренты в мире порядка на 22 миллиарда долларов необходимо построить подвижного состава , и это можно делать в Украине, безусловно совместно с Китаем", - говорить Сергій Рудьковський, голова правління Асоціації "Високошвидкісні магістралі".

Проект активно підтримують і в Піднебесній.

"Я от имени нашей команды поддерживаю эту инициативу, особенно среди деловых кругов, значит это более практически. Именно реализация взаимосвязанность инфраструктуры в рамках один путь является одним из самых важных направлений этой инициативы", - говорить Лю Цзюнь, радник посольства КНР з еконмоічних питань.

Вже восени, у Києві планують провести масштабний економічний форум, за участі президентів восьми країн учасників проекту. І після залучення інвестицій, якомога швидше почасти реалізацію проекту.