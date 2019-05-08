В Україні готуються до першого турніру зі змішаних бойових мистецтв. Це дебютні змагання, які пройдуть під егідою Федерації ММА . Сьогодні учасники провели відкрите тренування. Який настрій у бійців? Знає Богдан Вербицький.

Їх більше як двадцять і до змагань вони готуються по-різному. Хтось самотужки.

"Надо, чтобы соперник двигался, бил, уклонялся, пытался атаковать".

Хоча методи підготовки різні, мета одна - перемога в турнірі зі змішаних єдиноборств. Уперше змагання проводять під егідою Федерації ММА. Головне тут - чесне суддівство.

Очень часто бывает, что приводит своих бойцов. То есть, Федерация толкает на верх своих бойцов, чтобы на них зарабатывать деньги за счет ставок и так далее. Мы сторонники того, чтобы такого не было. Это очень важный турнир для нас, как для Федерации, так и для промоушена. С нашей стороны показать, что у нас честное судейство, что у нас судьи и реферы квалифицированы и могут судить такие бои грандиозные", - говорить Олександр Бокатін, головний рефері Федерації ММА України.

Ім'я суперників учасники досі не знають. Відомі будуть тільки завтра під час зважування. Для прозорості, у кожній ваговій категорії проведуть жеребкування.

"Ну мы лично просто не знаем ребят, которые там выступают, но есть неплохие, я скажу так", - говорить Ростислав, тренер.

На визначення суперника чекає також Ілля. Хлопець займається змішаним єдиноборствами декілька років. Зізнається: бої без правил для нього більше, ніж хобі.

"Мне нравится, что ты можешь показать свой характер. Ты можешь быть не сильным, но если характером ты вовызишь ты можешь выиграть даже у сильного. Каждый раз, когда я захожу в клетку я как-будто выхожу на войну, я хочу показать на что я способен и это закаляет дух очень сильно", - говорить Ілля, боєць ММА.

Крім того, це ще й змога набутися досвіду - переконує Павло. Чоловік тренує спортсменів понад п'ять років. Цього року на замаганнях виступатимуть троє його вихованців.

"Ну чтобы там лично кого-то побаиваться то нет, но чтобы, возможно, кого-то хотелось, то есть пару человек, с которыми мои парни встретились. Чтобы был хороший бой, чтобы наоборот не было легкой победы. Чтобы можна было хорошо поработать и опыта набраться", - говорить Павло Куліш, тренер.

Уже завтра в учасників - контрольне зважування. Саме тоді вони дізнаються імена своїх суперників. А хто стане переможцем буде відомо в п'ятницю.