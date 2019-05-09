В течение минувших суток, 8 мая, сепаратисты на Донбассе 11 раз нарушили режим прекращения огня, один украинский военный погиб, четверо получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Враг обстреливал украинские позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник девять раз обстрелял позиции Объединенных сил: возле села Павлополя, вблизи Марьинки, Богдановки, в районе населенного пункта Старогнатовка, вблизи села Лебединское и возле поселка Опытное.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны дважды: у Новотошковского и Железного.

По данным разведки Объединенных сил, 8 мая один сепаратист был уничтожен, еще пятеро ранены. Также украинские подразделения уничтожили грузовик противника.

С начала текущих суток обстрелы не зафиксированы.

Напомним, ранее на Донбассе уничтожили группу террористов. Также в ходе боя в зоне ООС исчез украинский военный.