Война на Донбассе: украинские военные понесли потери [ Редактировать ]
В течение минувших суток, 8 мая, сепаратисты на Донбассе 11 раз нарушили режим прекращения огня, один украинский военный погиб, четверо получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Враг обстреливал украинские позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник девять раз обстрелял позиции Объединенных сил: возле села Павлополя, вблизи Марьинки, Богдановки, в районе населенного пункта Старогнатовка, вблизи села Лебединское и возле поселка Опытное.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны дважды: у Новотошковского и Железного.
По данным разведки Объединенных сил, 8 мая один сепаратист был уничтожен, еще пятеро ранены. Также украинские подразделения уничтожили грузовик противника.
С начала текущих суток обстрелы не зафиксированы.
Напомним, ранее на Донбассе уничтожили группу террористов. Также в ходе боя в зоне ООС исчез украинский военный.
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