Война на Донбассе: украинские силы несут потери [ Редактировать ]
С начала текущих суток, 8 мая, на Донбассе боевики дважды открывали огонь по позициям Операции Объединенных сил. Погиб украинский военный. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.
Обстрелы велись вблизи населенных пунктов Марьинка и Паврополь.
Кроме того, за прошедшие сутки, 7 мая, боевики 25 раз нарушили режим прекращения огня, из них 12 раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, танковых пушек и минометов калибров 120 и 82 мм. Враг также обстреливал украинских защитников из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия.
В частности, обстрелы велись в районах населенных пунктов Новотроицкое, Авдеевка, Водяное, Николаевка, Гнутове, Старогнатовка, Новоселовка Вторая, Лебединское, Богдановка, Новозвановка, Попасная, Хутор Свободный, Екатериновка, Южное, Станица Луганская.
В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, трое получили ранения.
"По данным разведки Объединенных сил, 7 мая трое оккупантов были уничтожены, еще двое - ранены. Также наши подразделения уничтожили две боевые машины пехоты противника и долговременную огневую сооружение", - говорится в сообщении.
Напомним, 6 мая на Донбассе уничтожили группу террористов. Также в ходе боя в зоне ООС исчез украинский военный.
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