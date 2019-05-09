Юрий Бойко прошел с "Бессмертным полком" в Киеве с портретом дедушки [ Редактировать ]
9 мая ветераны, народные депутаты от "Оппозиционной платформы - За жизнь" во главе с Юрием Бойко возложили цветы к Памятнику Вечной Славы на могиле Неизвестного солдата в Киеве.
Юрий Бойко поздравил украинцев с Днем Победы: "Я хочу всех поздравить с праздником Великой Победы в Великой Отечественной войне. Этот праздник всегда будет жить в сердцах нашего народа. Мы никому не дадим приуменьшить подвиг украинцев, белорусов, россиян, всех народов Советского Союза, которые вместе победили нацизм. Это была Великая Победа", - сказал Юрий Бойко.
Вместе с ветеранами в многотысячной колонне – участников акции "Никто не забыт, ничто не забыто" – Юрий Бойко прошел с фотографией своего деда, майора Елизара Александровича Рубана. Он сражался в составе 4-го Украинского фронта, закончил войну в Праге, был тяжело ранен. Среди его наград - Орден Красного Знамени и семь медалей.
"Для меня, как и для миллионов украинцев, 9 Мая - это главный праздник, - сказал основатель "Оппозиционной платформы - За жизнь". Желаю нашим ветеранам счастья, добра и долголетия. А всем украинцам – мира. Пусть войны останутся в прошлом. С праздником, с 9 Мая!".
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