США арестовали судно КНДР за нарушение режима санкций [ Редактировать ]
США арестовали сухогруз КНДР M/V Wise Honest по обвинению в нарушении режима санкций. Об этом сообщили в Минюсте США, пишет CNN.
Отмечается, что судно было задержано за поставки угля из КНДР в другие страны, что запрещено резолюциями Совбеза ООН. В КНДР этим же судном переправляли тяжелую технику.
В Минюсте сообщили, что плата за обслуживание, оборудование и модернизацию судна производилась в долларах США.
Точная дата ареста судна не называется, однако ордер на арест M/V Wise Honest был выдан еще в июле 2018 года.
В 2017 году Совбез ООН принял резолюцию о санкциях против КНДР, согласно которым поставки нефтепродуктов из Северной Кореи были сокращены почти на 90%. Также был введен запрет на поставки в КНДР различного рода минералов, химических и электротоваров и некоторых продуктов питания.
Позже санкции расширили, добавили в черный список 21 компанию, 27 судов и одно частное лицо в связи с обвинениями в контрабанде северокорейских товаров, в основном нефти и угля.
Ранее мы писали о том, что Дональд Трамп усилил давление на КНДР.
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