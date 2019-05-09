США арестовали сухогруз КНДР M/V Wise Honest по обвинению в нарушении режима санкций. Об этом сообщили в Минюсте США, пишет CNN.

Отмечается, что судно было задержано за поставки угля из КНДР в другие страны, что запрещено резолюциями Совбеза ООН. В КНДР этим же судном переправляли тяжелую технику.

В Минюсте сообщили, что плата за обслуживание, оборудование и модернизацию судна производилась в долларах США.

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Точная дата ареста судна не называется, однако ордер на арест M/V Wise Honest был выдан еще в июле 2018 года.

В 2017 году Совбез ООН принял резолюцию о санкциях против КНДР, согласно которым поставки нефтепродуктов из Северной Кореи были сокращены почти на 90%. Также был введен запрет на поставки в КНДР различного рода минералов, химических и электротоваров и некоторых продуктов питания.

Позже санкции расширили, добавили в черный список 21 компанию, 27 судов и одно частное лицо в связи с обвинениями в контрабанде северокорейских товаров, в основном нефти и угля.

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