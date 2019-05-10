Под Одессой маленький ребенок задохнулся в горящем автомобиле. Трагедия произошла в селе Казацкое Белгород-Днестровского района, сообщили в управление ГСЧС в Одессой области.

Отмечается, что двухлетняя девочка погибла от удушения угарным дымом. Предварительно, ребенок играл со спичками в родительском автомобиле ВАЗ-2113. Родители девочки хотя и были дома, но не заметили пропажи дочери.

Автомобиль загорелся изнутри, когда в нем находился ребенок. Отец девочки открыл двери горящей машины, достал ее и пытался реанимировать. Но спасти малышку не удалось. Также девочка получила ожоги. Отмечается, что родители погибшей девочки, воспитывают еще одного ребенка. Семья характеризуется с положительной стороны. На месте трагедии работают сотрудники полиции. Проводятся следственные действия.

На днях Киевом живьем сгорел незрячий ребенок. А в Запорожье школьник упал в глубокий овраг.