Запровадження тимчасових заходів проти Росії через напад на українські судна в Керченській протоці очікується вже 25 травня. Таким рішенням завершився міжнародний трибунал ООН з морського права, який відбувся в Гамбурзі.

Україна подала скаргу щодо застосування певних обмежень проти Москви, щоб та звільнила двадцяти чотирьох полонених моряків. Українську делегацію очолила заступниця голови вітчизняного МЗС Олена Зеркаль. Російська сторона брати участь у засіданні - відмовилася.

Україна наголосила: відповідно до Конвенції ООН з морського права, військові кораблі та їхні екіпажі мають абсолютний імунітет, а іноземні держави не можуть їх затримувати та судити. 25 листопада в Чорному морі російські катери таранили і атакували три українські кораблі.

Усіх членів екіпажів - захопили й незаконно ув'язнили. Моряки оголосили себе військовополоненими й відмовились давати свідчення.

"Росія проігнорувала не лише запити України, але й численні заклики міжнародної спільноти, наполягаючи, що її дії виправдані її національним законодавством та Конвенцією ООН з морського права. А тепер Росія намагається уникнути аналізу своїх протиправних діянь цим Трибуналом. Українські військово-морські судна продовжують утримуватися Росією вже шість місяців. Щодо членів екіпажів суден проводиться розслідування, вони утримуються у в'язниці "Лефортово" у Москві", - говорить Олена Дзеркаль, заступниця міністра закордонних справ України.