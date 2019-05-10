Морський трибунал ООН запровадив тимчасові заходи проти Росії [ Редактировать ]
Запровадження тимчасових заходів проти Росії через напад на українські судна в Керченській протоці очікується вже 25 травня. Таким рішенням завершився міжнародний трибунал ООН з морського права, який відбувся в Гамбурзі.
Україна подала скаргу щодо застосування певних обмежень проти Москви, щоб та звільнила двадцяти чотирьох полонених моряків. Українську делегацію очолила заступниця голови вітчизняного МЗС Олена Зеркаль. Російська сторона брати участь у засіданні - відмовилася.
Україна наголосила: відповідно до Конвенції ООН з морського права, військові кораблі та їхні екіпажі мають абсолютний імунітет, а іноземні держави не можуть їх затримувати та судити. 25 листопада в Чорному морі російські катери таранили і атакували три українські кораблі.
Усіх членів екіпажів - захопили й незаконно ув'язнили. Моряки оголосили себе військовополоненими й відмовились давати свідчення.
"Росія проігнорувала не лише запити України, але й численні заклики міжнародної спільноти, наполягаючи, що її дії виправдані її національним законодавством та Конвенцією ООН з морського права. А тепер Росія намагається уникнути аналізу своїх протиправних діянь цим Трибуналом. Українські військово-морські судна продовжують утримуватися Росією вже шість місяців. Щодо членів екіпажів суден проводиться розслідування, вони утримуються у в'язниці "Лефортово" у Москві", - говорить Олена Дзеркаль, заступниця міністра закордонних справ України.
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