Незаконна вербовка моряків: поліція провела спецоперацію в Одесі [ Редактировать ]
В Одесі правоохоронці затримали члена міжнародної банди, яка вербувала українських моряків. Про цей кримінальний бізнес мої колеги розповідали нещодавно у випуску "Подробиць Тижня".
Молодь залучали нібито для роботи на яхтах у Туреччині, а насправді змушували переправляти нелегальних мігрантів через Середземне море до Греції та Італії. І коли влада цих країн заарештовувала моряків-українців, вони отримували багаторічні тюремні терміни.
Нині у в'язницях перебуває двісті п'ятдесят таких засуджених. Спецоперацію з викриття угруповання - разом провели українські прикордонники, поліція та прокуратура. Уже виявлені організатор та спільники вербувальників. Їм загрожує до дванадцяти років позбавлення волі.
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