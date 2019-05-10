Молодь залучали нібито для роботи на яхтах у Туреччині

В Одесі правоохоронці затримали члена міжнародної банди, яка вербувала українських моряків. Про цей кримінальний бізнес мої колеги розповідали нещодавно у випуску "Подробиць Тижня".

Молодь залучали нібито для роботи на яхтах у Туреччині, а насправді змушували переправляти нелегальних мігрантів через Середземне море до Греції та Італії. І коли влада цих країн заарештовувала моряків-українців, вони отримували багаторічні тюремні терміни.

Нині у в'язницях перебуває двісті п'ятдесят таких засуджених. Спецоперацію з викриття угруповання - разом провели українські прикордонники, поліція та прокуратура. Уже виявлені організатор та спільники вербувальників. Їм загрожує до дванадцяти років позбавлення волі.