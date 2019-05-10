Звістка з полону. Лист від одного з двадцяти чотирьох ув'язнених українських моряків нещодавно отримали другокласники смілянської школи номер сім. Що в ньому - знає Станіслав Кухарчук.

В сьомій смілянській школі перший урок - тематичний. Класний керівник другого "В" зачитує дітям лист колишнього випускника Олега Мельничука. Полонений росіянами командир буксира "Яни Капу" надіслав його із СІЗО Лефортово.

"Спасибо за поддержку, спасибо за ваше письмо! Надеюсь скоро вернусь домой и обязательно зайду к вам".

Перед Новим Роком Олег отримав листівку від учнів і знайшов можливість відповісти на неї. Маленька Ліля розповідає: писали всім класом … хотіли хоч так підтримати земляка.

"Ми писали по реченню і, ну так ми його підтримували. - А що ти писала? - Ми дуже чекаємо на тебе, коли ти приїдеш, заходь в нашу сьому школу в другий В клас", - говорить Ліля Кравець, учениця Смілянської Школи №7.

Та віра у швидке повернення бранців тане з кожним засіданням суду. Усіма міжнародними інституціями 24 українських моряки визнані військовополоненими, а отже непідсудними в Росії. Та попри це вони вже півроку перебувають у в'язниці за підозрою в незаконному перетині державного кордону цієї країни.

На засіданнях батько Олега ніколи не був, "в'їзна" до Росії тільки мама моряка. Михайло обережно розкладає листівки, малюнки й світлини, які хотів відіслати синові. Та у Лефортово навіть їх не приймають. За півроку батько отримав тільки одного листа від Олега - його передали потайки через небайдужих людей.

"Вас люблю и целую Олег, командир рейдового буксира "Яні Капу". Старшина першої статті Олег Михайлович Мельничук".

Михайло переконаний - родичів позбавили змоги зв'язатися з хлопцями, щоб зламати їхній дух.

"Зв'язок є тільки через адвоката і консула, перед тим, як адвокат або консул попадають до сина, то він з нами зв'язується, ми пишемо листи, пишемо запитання, які ми хочемо щоб він задав і таким чином ми спілкуємось", - говорить Михайло Мельничук, батько полоненого моряка.

Єдиним шансом на звільнення Олега Мельничука і його товарищів залишається Міжнародний трибунал із морського права.