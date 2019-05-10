Школяри Черкащини отримали листа від полоненого українського моряка [ Редактировать ]
Звістка з полону. Лист від одного з двадцяти чотирьох ув'язнених українських моряків нещодавно отримали другокласники смілянської школи номер сім. Що в ньому - знає Станіслав Кухарчук.
В сьомій смілянській школі перший урок - тематичний. Класний керівник другого "В" зачитує дітям лист колишнього випускника Олега Мельничука. Полонений росіянами командир буксира "Яни Капу" надіслав його із СІЗО Лефортово.
"Спасибо за поддержку, спасибо за ваше письмо! Надеюсь скоро вернусь домой и обязательно зайду к вам".
Перед Новим Роком Олег отримав листівку від учнів і знайшов можливість відповісти на неї. Маленька Ліля розповідає: писали всім класом … хотіли хоч так підтримати земляка.
"Ми писали по реченню і, ну так ми його підтримували. - А що ти писала? - Ми дуже чекаємо на тебе, коли ти приїдеш, заходь в нашу сьому школу в другий В клас", - говорить Ліля Кравець, учениця Смілянської Школи №7.
Та віра у швидке повернення бранців тане з кожним засіданням суду. Усіма міжнародними інституціями 24 українських моряки визнані військовополоненими, а отже непідсудними в Росії. Та попри це вони вже півроку перебувають у в'язниці за підозрою в незаконному перетині державного кордону цієї країни.
На засіданнях батько Олега ніколи не був, "в'їзна" до Росії тільки мама моряка. Михайло обережно розкладає листівки, малюнки й світлини, які хотів відіслати синові. Та у Лефортово навіть їх не приймають. За півроку батько отримав тільки одного листа від Олега - його передали потайки через небайдужих людей.
"Вас люблю и целую Олег, командир рейдового буксира "Яні Капу". Старшина першої статті Олег Михайлович Мельничук".
Михайло переконаний - родичів позбавили змоги зв'язатися з хлопцями, щоб зламати їхній дух.
"Зв'язок є тільки через адвоката і консула, перед тим, як адвокат або консул попадають до сина, то він з нами зв'язується, ми пишемо листи, пишемо запитання, які ми хочемо щоб він задав і таким чином ми спілкуємось", - говорить Михайло Мельничук, батько полоненого моряка.
Єдиним шансом на звільнення Олега Мельничука і його товарищів залишається Міжнародний трибунал із морського права.
по теме
Засідання морського трибуналу ООН: всі подробиці
Слухання у справі українських моряків та суден, які захопила Росія торік у листопаді, відбулися сьогодні в Гамбурзі. На тригодинному засіданні свої аргументи виклала лише українська сторона
Морський трибунал ООН запровадив тимчасові заходи проти Росії
Запровадження тимчасових заходів проти Росії через напад на українські судна в Керченській протоці очікується вже 25 травня. Таким рішенням завершився міжнародний трибунал ООН з морського права, який відбувся в Гамбурзі
У Гамбурзі розпочалися слухання за позовом України проти Росії
Засідання в Міжнародному трибуналі з морського права - відкрите. Українську делегацію очолює заступниця голови вітчизняного МЗС Олена Зеркаль
Режисера Сенцова арештували 5 років тому
Сьогодні п'ята річниця від дня арешту Олега Сенцова. Саме 10 травня 2014 року українського режисера незаконно взяв від варту підконтрольний окупаційній владі суд у Сімферополі
Война на Донбассе: в штабе доложили о ситуации
За прошедшие сутки, 9 мая, боевики на Донбассе 14 раз нарушили режим прекращения огня