Слухання у справі українських моряків та суден, які захопила Росія торік у листопаді, відбулися сьогодні в Гамбурзі. На тригодинному засіданні свої аргументи виклала лише українська сторона. Чого вимагає Київ і коли чекати на рішення суду - знає Анна Філь.

На відкритих слуханнях Міжнародного трибуналу з морського права українську сторону представляли агент у цій справі Олена Зеркаль і команда радників - досвідчені юристи-міжнародники із США, Франції та Нідерландів. Ключовий аргумент - Росія порушила імунітет українських суден. Тоді як не мала права заарештовувати чи якимось чином перешкоджати кораблям, навіть якби вони зайшли в російські води. Адже це, фактично, одна із засад міжнародного морського права.

"Очевидно, що тоді як Росія наполягає, що її дії відповідали Конвенції ООН про міжнародне морське право, насправді вона порушила імунітет українських суден та екіпажу, захопивши їх і застосувавши свої закони. І продовжує це робити й зараз", - говорить Альфред Соунс, професор Утрехтської школи права.

Натомість позиція протилежної сторони базується на винятку з Конвенції. Мовляв, документ не застосовується, якщо йдеться про воєнні дії. однак це суперечить тому, про що Москва говорила півроку до цього - що коли прикордонники таранили й обстрілювали українські судна, вони чинили "правоохоронні дії".

"Позиция России непоследовательная, Россия не может себе позволить в одних местах говорить одно, в других другое. Естественно, что суд может посчитать, что такая противоречивая позиция просто не заслуживает внимания", - говорить Ілля Новіков, адвокат українських моряків.

У повноваженнях Трибуналу - застосувати щодо Росії так звані тимчасові заходи.

"Шкода, завдана Україні, її військово-морським суднам та членам їх екіпажів, є серйозною та зростає з кожним днем. Відповідно, ситуація є невідкладною. Тому сьогодні Україна просить Трибунал застосувати тимчасові заходи, які вимагають, щоб Росія негайно звільнила військово-морські кораблі України та членів їхніх екіпажів та повернула їх до України", - говорить Олена Зеркаль, заступник міністра закордонних справ України.

Якщо суд стане на бік України, а Москва звільняти судна та моряків відмовиться, на неї накладуть суворі санкції. Зокрема, заборонять звертатися до морського трибуналу.

"Причем это довольно серьезная ситуация и по реакции судей, потому что не было поставлено дополнителльных вопросов украинским представителям это в целом благоприятный знак", - говорить Ілля Новіков, адвокат українських моряків.

Високі шанси на успіх у справі напередодні слухань висловив і посол України в Німеччині Андрій Мельник.

"Це рішення має обов'язкову силу. Росія, якщо рішення буде на нашу користь, буде змушена його виконувати. Є засоби впливу і змушування до виконання цього рішення, звичайно це через раду безпеки, через політичний вплив", - говорить Андрій Мельник, посол України в Німеччині.

Своє рішення у справі Міжнародний трибунал з морського права оголосить 25 травня.