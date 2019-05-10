Возле берегов Туниса затонула лодка, 70 погибших [ Редактировать ]
В результате затопления в Средиземном море у побережья Туниса лодки с ливийскими мигрантами погибли не менее 70 человек, сообщает TAP.
"Минимум 70 мигрантов утонули в эту пятницу в результате аварии лодки, которая затонула в 60 милях от побережья Туниса", - говорится в сообщении.
Эту информацию уже подтвердили в министерстве обороны Туниса. Отмечается, что лодка еще в четверг вечером выплыла из ливийского города Зувара в сторону Европы.
Раньше сообщалось о том, что вечером 5 мая в аэропорту "Шереметьево" спустя 28 минут после вылета в Мурманск совершил аварийную посадку самолет Superjet-100 авиакомпании "Аэрофлот". Также в СК РФ назвали версии крушения лайнера. Кроме того, в результате аварии погибла супружеская пара из Украины.
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