В результате затопления в Средиземном море у побережья Туниса лодки с ливийскими мигрантами погибли не менее 70 человек, сообщает TAP.

"Минимум 70 мигрантов утонули в эту пятницу в результате аварии лодки, которая затонула в 60 милях от побережья Туниса", - говорится в сообщении.

Эту информацию уже подтвердили в министерстве обороны Туниса. Отмечается, что лодка еще в четверг вечером выплыла из ливийского города Зувара в сторону Европы.

Раньше сообщалось о том, что вечером 5 мая в аэропорту "Шереметьево" спустя 28 минут после вылета в Мурманск совершил аварийную посадку самолет Superjet-100 авиакомпании "Аэрофлот". Также в СК РФ назвали версии крушения лайнера. Кроме того, в результате аварии погибла супружеская пара из Украины.