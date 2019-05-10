Украинский ракетный катер "Прилуки" провел учения в Черном море вместе с разведывательным кораблем ВМС Великобритании HMS Echo H87. Об этом сообщили в пресс-службе Военно-морских сил Вооруженных сил Украины (ВМС ВСУ) в Facebook.

"В ходе совместной тренировки украинский ракетный катер и британский корабль выполнили задачи по тактическому маневрированию, учения по противовоздушной обороне, а также провели тренировки по связи в соответствии со стандартами НАТО", - говорится в сообщении.

Кроме того, к тренировкам привлекался вертолет морской авиационной бригады. "В частности, морской многоцелевой вертолет М-14 выполнял задачи по освещению надводной обстановки в районе тренировок", - подчеркнули в ведомстве.

Раньше сообщалось о том, что ВСУ участвуют в крупнейших учениях НАТО