В Запорожье трагически погиб мужчина [ Редактировать ]
Фото: hubs.ua
В Запорожье на предприятии 34-летний сотрудник "Метпромсервиса" во время работы попал под подвижные элементы оборудования и получил травмы, не совместимые с жизнью, пишут местные СМИ. Трагедия произошла 8 мая.
Предприятие занимается производством чугуна, стали, ферросплавов. По факту трагического инцидента специалисты ГУ Гоструда ведут расследование.
Раньше сообщалось о том, что в США перевернулся броневик, погибли люди. А на Донбассе уничтожили группу террористов
по теме
Prev Next
10 мая 2019 16:04
Мелания Трамп порадовала поклонников элегантным нарядом (фото)
Мелания Трамп в элегантном платье порадовала поклонников
10 мая 2019 15:14
Нет сожаления и жалости: Лорак сделала громкое заявление
Ани Лорак рассказала о своих чувствах
10 мая 2019 15:06
Макс Барских восстанавливается в клинике после жуткого ДТП
У Макса Барских подозрение на сотрясение мозга после ДТП в Лос-Анджелесе
10 мая 2019 15:04
У Зеленского прокомментировали визит Трампа на инаугурацию
Разумков прокомментировал приезд президента США на инаугурацию Зеленского