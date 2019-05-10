Сьогодні бійці нарешті зійдуться в октагоні

Лічені хвилини залишилися до початку турніру зі змішаних єдинобороств Fight Kings. Напередодні учасники пройшли зважування та дізналися імена суперників. А вже сьогодні бійці нарешті зійдуться в октагоні. Як відбувалася підготовка до турніру? Богдан Вербицький продовжить.

"Деякі прилади будуть світити на октагон, деякі будуть світити в зал".

Підготовка до першого турніру зі змішаних єдиноборств під егідою Федерації професійного ММА триває від ранку. Перевіряють усе, навіть музику, під яку виходять бійці.

І картинку для динамічної трансляції. Транслюватимуть поєдинок сім телекамер. Сергій - оператор-постановник. Зізнається - неодноразово працював на таких замаганнях, однак цей турнір особливий. Для кожного з учасників підготували промо-ролик.

"Там заготовлены ролики специальные. Промо-ролики о каждом спортсмене. Это такое будет интро 360 градусов", - говорить Сергій Глухоман, оператор-постановник.

"За экраном, который у нас раздвигается, диодный экран, который может раздвинуться на две стороны. Будет выходить боец, он проходит по языку подиума к Октагону. Здесь его будет проверять на готовность к бою судья. Рефери. И если с ним все в порядке, он его допускает в клетку", - говорить Сергій Гнатюк, керівник компанії "Ікра".

Новий турнір викликав неабиякий ажіотаж, зізнаются організатори. На змаганнях очікують більш як тисячу глядачів.

"До начала, собственно, мероприятия, у нас продано все билеты. И телефон до сих пор звонит, люди хотят попасть", - говорить Сергій Гнатюк, керівник компанії "Ікра".

Участь у турнірі візьмуть 30 бійців. Більшість - українці, однак є й іноземці.

"Есть гости из-за рубежа, приехали из Израиля к нам, приехали из Германии, из Азербайджана. наши бойцы, двигаясь по турнирной сетке в нашей стране получают возможность драться, бороться, не знаю, расти профессионально за рубежом", - говорить Сергій Гнатюк, керівник компанії "Ікра".

Турнір розпочнеться вже за кілька годин. Поки що в глядацькому залі тиша, а в октагоні порожньо. Однак невдовзі атмосфера тут зміниться кардинально - під гул уболівальників у ринзі з'ясовуватимуть, хто сильніший.

Зараз глядацька зала має бути вже заповнена. Адже старт турніру заплановано саме на ці хвилини. Богдан Вербицький нині перебуває на місці та готовий нам про все розказати. Богдане, вітаю Яка атмосфера там панує?

Катю, добрий вечір! Наразі атмосфера на місці змагань дійсно разюче змінилася. Тут уже сотні глядачів, десятки промоутерів. Приблизно годину тому прибули й самі бійці. Вони зізнаються: до поєдинків готувалися ретельно, і кожен налаштований тільки на перемогу. Загалом сьогодні відбудеться 13 поєдинків у чотирьох вагових категоріях. По 4 бої у групах до 65 та 75 кілограмів. Три поєдинки в категорії до 70, та на десерт два протистояння - у найважчій категорії до 80 кілограмів. І саме з представником останньої ми зараз і поспілкуємося. Біля мене Єгор Іванов, боєць ММА".

Єгоре, розкажи, будь ласка, як налаштовувався на поєдинок і взагалі, який настрій перед боєм?"

- Я чувствую адреналин и страх. Но, это чувство борется с желанием победить и амбициями. Война как бы и драка на самом деле происходит не в летке, а внутри. И она уже началась. Я сейчас уже внутри побеждаю себя.

Ти вчора дізнався про свого суперника. Скажи будь ласка, чи вивчав його до цього, можливо ви навіть з ним знайомі? Чи можливо вночі сьогодні переглядав на YouTube його бої?"

- Смотри, я лично с ним не знаком. У меня есть пару человек, которые с ним тренировались. Они мне в общих чертах рассказали, какой он боец. Я знаю, что он меня превосходит в классе: он мастер спорта международного класса, то есть - профессиональный боец. Но, я готов с ним драться, я готов бороться. Самое главное - это моральный настрой. Действительно, когда я узнал вчера, что мой соперник, действительно он, а он все-таки классом выше, я естественно не обрадовался, скажем так. Но я перенастроился, и я готов к бою.

Єгоре, дякую тобі. Ми тебе відпускаємо готуватися. Ми ж залишаємося тут. Хто з бійців стане переможцем поєдинків, розкажемо вже завтра о 20:00 у Подробицях. Катю".