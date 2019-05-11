Окружной административный суд Киева, рассмотрев заявление об обеспечении иска о запрете подписывать и публиковать закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", постановил отказать в его удовлетворении, сообщает пресс-служба суда.

"Суд считает, что заявителем не было доказано очевидной противоправности действий спикера парламента в связи с непредоставлением ни одного доказательства в подтверждение такого обстоятельства. В частности, суд пришел к выводу о его необоснованности и об отсутствии оснований для удовлетворения, поскольку заявление не содержало обоснования и доказательств", - сообщили в суде.

Также во время рассмотрения данного заявления судом было установлено, что народными депутатами, согласно Регламенту Верховной Рады Украины, инициирована процедура отмены соответствующего решения парламента.



Напомним, 25 апреля Верховная Рада Украины приняла законопроект вцелом "Об обеспечении украинского языка, как государственного". И теперь за нарушение этого закона граждан Украины будут штрафовать.