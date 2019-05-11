Сотні глядачів, десятки телекамер та 13 поєдинків. У столиці завершився перший турнір зі змішаних єдиноборств під егідою професійного ММА. У змаганнях взяли участь майже 30 бійців.

Хто став переможцем? І як пройшли поєдинки? Розкаже Богдан Вербицький.

На нього чекали більше місяця. Майже три десятка бійців щодня тренувалися заради перемоги. І турнір розпочався.

Турнір зі змішаних бойових мистецтв Fight King`s - перше змагання, що проводять під егідою федерації професійного ММА. Організація на найвищому рівні: онлайн трансляція, відео повтори та майже тисяча глядачів. Першими турнір відкривали бійці вагової категорії до 65 кілограмів. У цій групі відбулося 4 поєдинки. Один із найяскравіших - бій німця Тома Нойберта.

Не зважаючи на дочасну перемогу, Том зізнається, поєдинок був важким.

"Бій мені сподобався. Боротьба була напруженою і найголовніше: чоловічою. Поєдинок пройшов достойно. Організація турніру прекрасна. Про змагання мені розповіли мої українські друзі. Тож я захотів випробувати свої сили. Радий, що все вдалося", - говорить Том Нойберт, боєць ММА.

З дочасною перемогою з октагону вийшов ще один гість турніру - азербайджанець Хазар Рустамов. Боєць переміг технічним нокаутом.

"Своєю перемогою я зобов'язаний моєму секунданту. Він постійно мені підказував. Я переміг достроково, але хочу відзначити свого суперника. Він гідний боєць, і справжній воїн. Боровся до кінця", - зазначив Хазар Рустамов, боєць ММА.

А поки в октагоні з'ясовують стосунки бійці найлегших вагових категорій, до свого бою готується представник найважчої групи, до 80 кілограмів, Арлі. Боєць зізнається, перед поєдинком нервує. Побороти емоції допомагають рідні та друзі.

"Вот немного адреналин, просто надо настроится, разогреться, выйти и понимать, что там все твои близкие, все твои друзья, тренера, секунданты и все за тебя болеют", - говорить Арлі Камбіло, боєць ММА.

Ім'я свого суперника Арлі дізнався ще у четвер під час жеребкування. Однак, йому це не принципово.

"Без разницы с кем драться, - тренер так учил. Воину нужна война, а за что - не важно, как говорится. Ну, вот посмотрел пару боев, плюс-минус понимаю, чего ожидать от соперника", - говорить Арлі Камбіло, боєць ММА.

Тактику свого суперника знав і Максим. Зі своїм візаві боєць неодноразово стикався на тренуванні. Однак жереб звів старих знайомих і на час змагань.

"І ми з ним зустрічалися на одному тренуванні, навіть ставали в пару, легенько працювали. Тому я не дуже хотів, бо з одного залу. Хлопець дуже хороший, ударна техніка хороша, в сітці гарно працює", - говорить Максим Пашков, боєць ММА.

Справжньою окрасою турніру стали саме поєдинки у найважчій ваговій категорії - до 80 кілограмів.

Бійці цієї категорії, як-то кажуть, "трималися до останнього". Нервували не тільки глядачі, але й тренери.

Для забезпечення фейр-плей, а головно - підрахунку балів, - під час змагань працював не один, а восьмеро рефері.

"Сегодня было два таких вот спорных момента, когда бойцы были не согласны с решением судей. Но бойцы потом подошли к нам, мы им рассказали, почему мы так приняли решение. По запискам, по всему остальному все было понятно, почему проиграли они", - зазначив Олександр Букатін, головний рефері.

На змаганнях забезпечили й належне медичне обслуговування.

"Слишком больших травм не было. Было пару технических нокаутов, ребята были в таком нехорошем состоянии, можно сказать. Но ничего, бригада наша сработала профессионально, можно сказать. С парнями все нормально, они уже отдыхают", - підкреслив Олексій Козлов, рефері.

Відпочивати бійці будуть до осені. Переможці поєдинків зійдуться в октагоні вже у вересні. Організатори переконують: наступний турнір буде ще видовищнішим.