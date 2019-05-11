Машина-амфібія. На Львівщині житель містечка Жидачів розробив унікальний автомобіль. Він їздить не лише по суші, а й по воді.

Над своєю розробкою пенсіонер працював не один рік. І тепер із задоволенням ділиться усіма секретами свого винаходу. Про них розкаже Христина Гашенко.

Три роки наполегливої праці - і майже двотонне авто з легкістю "сідає" на воду. Секретом цієї унікальної розробки ділиться Йосип Гринишин.

"Мотор проводить рух машину на дорозі і так само на воді той самий двигун. Дехто каже, що "може 2 двигуни". Один є, ще розкатка, яка включає гвинт на воді, приводить на воді в рух", - запевняє Йосип Гринишин, винахідник.

Кузов від легковика. Шини від джипу. Двигун від "Волги". Щоб виїхати на берег з озера майстер встановив два ведучі "тазівські" мости. На воді авто розганяється до 15 кілометрів за годину. На суші - до 120. На всі запчастини винахідник витратив 5 тисяч доларів.

"Днище повністю суцільне, зварене так, як човен - будемо казати. Днище на колеса зроблені, там рульове - дорозі, там на гвинт. Тільки човен пряменько, а тут треба деяких премудростей", - розповідає Йосип Гринишин, винахідник.

Свій винахід чоловік назвав "Дельфін-2" Наразі унікальне авто без державних номерів.

"Маємо ще отримати такий сертифікат відповідний. Щоб його отримати - ми ще доробляємо гальмівну систему", - зазначив Мар'ян Підлужний, помічник винахідника.

Ми вирішили самі протестувати "Дельфін" на воді.

"Заїхали на колесах. Все, вже колеса у воді. Ставимо на нейтральну. Включаємо гвинт, і попливло", - говорить Йосип Гринишин, винахідник.

Для авто-амфібії не страшні жодні глибини. Хоча про всяк випадок, у салоні є два весла.

"Ні, нам не доводилося, ну так - якщо заглушиш, просто попробувати. Так що до берега ми допливемо", - запевняє Михайло Чехрій, друг винахідника.

Головне завдання - допомогти людям під час повені, каже винахідник. Одночасно із зони лиха "Дельфін" може вивести 6 людей. Щоправда, у таких умовах його ще не тестували.