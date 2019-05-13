Трьох українських військових поранено на сході минулої доби, один з бійців підірвався на ворожій міні, - повідомляють у штабі.

Сьогодні бойовики з гранатометів обстріляли Богданівку на півдні Донеччини, минулося без втрат.

Минулої доби окупанти здійснили 16 вогневих атак. З важких мінометів тричі обстріляли Кримське на Луганщині. На інших ділянках вели вогонь з гранатометів та стрілецької зброї.

Вогнем у відповідь армійці поранили трьох російських найманців.