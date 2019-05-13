На Донбасі підірвався на міні військовослужбовець [ Редактировать ]
Трьох українських військових поранено на сході минулої доби, один з бійців підірвався на ворожій міні, - повідомляють у штабі.
Сьогодні бойовики з гранатометів обстріляли Богданівку на півдні Донеччини, минулося без втрат.
Минулої доби окупанти здійснили 16 вогневих атак. З важких мінометів тричі обстріляли Кримське на Луганщині. На інших ділянках вели вогонь з гранатометів та стрілецької зброї.
Вогнем у відповідь армійці поранили трьох російських найманців.
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