В сети появился тизер финальной серии "Игры престолов" (видео) [ Редактировать ]
В сети появился тизер последней серии восьмого сезона сериала "Игра престолов". Продолжительность финала фэнтезийной саги составит 1 час и 20 минут. Ролик был опубликован на Youtube-канале HBO.
В видео показаны главные герои сериала, а именно - Тирион Ланнистер, Арья Старк и Дейнерис Таргариен.
Ожидается, что через неделю после выхода финального эпизода сериала будет показан документальный фильм Игра престолов: последний дозор, посвященная истории создания последнего сезона саги.
Раньше сообщалось о том, что звезда "Игры престолов" тайно вышла замуж. А также "Игра престолов" установила новый рекорд.
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