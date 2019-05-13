В сети появился тизер последней серии восьмого сезона сериала "Игра престолов". Продолжительность финала фэнтезийной саги составит 1 час и 20 минут. Ролик был опубликован на Youtube-канале HBO.

В видео показаны главные герои сериала, а именно - Тирион Ланнистер, Арья Старк и Дейнерис Таргариен.

Ожидается, что через неделю после выхода финального эпизода сериала будет показан документальный фильм Игра престолов: последний дозор, посвященная истории создания последнего сезона саги.

Раньше сообщалось о том, что звезда "Игры престолов" тайно вышла замуж. А также "Игра престолов" установила новый рекорд.