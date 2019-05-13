Российский шоумен и муж Аллы Пугачевой Максим Галкин порадовал фанатов новым видео с примадонной.

На своей странице в Instagram он опубликовал stories, на котором лежит во дворе их дома, позже в кадре юморист показал и свою супругу. Он запечатлел ее сидящей в кресле с собранными и растрепанными волосами.

На артистке было легкое платье, поверх которого надета теплая кофта.

Судя по комментариям, многие так и не узнали на видео Пугачеву:

"Ножки-ножки", "Какая же она красавица", "Не похоже на Аллу", "Она что, не ходит уже?", "Берегите друг друга", "Она не похожа на Аллу", "Какой бред...Если человек сидит, значит уже не ходит? Красавица и умница Алла Борисовна", "Это не Алла, совсем не похожа!" - пишут в комментариях под роликом, который разместили в фан-группе примадонны.

Раньше сообщалось о том, что Алла Пугачева едва не погибла в ДТП. А также Алла Пугачева шокировала дерзким образом.