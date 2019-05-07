Метеоризм - повышенное скопление газов, которое сигнализирует об опасных заболеваниях желудочно-кишечного тракта, передает aif.ua.

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Побороть эту проблему можно с помощью быстродействующих препаратов, и народных средств, которые рассчитаны на длительный прием при хроническом метеоризме.

1. Скорая помощь - пеногасители. Газы в кишечнике скапливаются в виде пены. Группа препаратов с ветрогонным действием улучшают работу кишечника и разрушают эту пену. При обострении проблемы стоит принять сорбенты, которые выводят из организма токсины. Существуют также ферментативные препараты, которые улучшают работу ЖКТ и также справляются с газообразованием.

2.Откажитесь от употребления продуктов, содержащих грубую клетчатку: редька, капуста, изюм, черный хлеб, огурцы, кукуруза, яблоки, редис, малина, кабачки, горох, шпинат, щавель, фасоль.

3. Покатайтесь на велосипеде или поплавайте, старайтесь дышать через нос, а выдыхать через рот, не заглатывая воздух.

4. Примите теплую ванну или положите на живот грелку с теплой водой. Тепло поможет расслабить мышцы.

5. Сделайте самомассаж. Лежа на спине растирать живот интенсивными круговыми движениями. Время массажа 10-15 мин.

6. Помогают также упражнения для активизации работы кишечника: необходимо лечь на спину, сгибать и разгибать ноги в коленях при этом втягивая и расслабляя мышцы живота.

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