Американские ученые пришли к выводу, что диета DASH не только способствует нормализации кровяного давления, но и уменьшает риск сердечной недостаточности у людей в возрасте до 75 лет, передает "Униан".

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В исследовании приняли участие 4 тыс. 500 человек в возрасте 45-84 года. Они заполнили опросник пищевого поведения, где указывали размер порций и частоту употребления определенных продуктов питания.

Участников разделили на пять групп, основываясь на том, насколько близко их привычки питания соответствуют диете DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension – диетологический подход к лечению гипертонии) – это режим питания, который разрабатывался специально для снижения кровяного давления при гипертонии. В ходе исследования оказалось, что люди в возрасте до 75 лет из группы, которая была наиболее приближенной к диете DASH, имели на 40% более низкий риск развития сердечной недостаточности.



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