Как предотвратить раннюю смерть: назван простой способ [ Редактировать ]
Американские ученые пришли к выводу, что диета DASH не только способствует нормализации кровяного давления, но и уменьшает риск сердечной недостаточности у людей в возрасте до 75 лет, передает "Униан".
В исследовании приняли участие 4 тыс. 500 человек в возрасте 45-84 года. Они заполнили опросник пищевого поведения, где указывали размер порций и частоту употребления определенных продуктов питания.
Участников разделили на пять групп, основываясь на том, насколько близко их привычки питания соответствуют диете DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension – диетологический подход к лечению гипертонии) – это режим питания, который разрабатывался специально для снижения кровяного давления при гипертонии. В ходе исследования оказалось, что люди в возрасте до 75 лет из группы, которая была наиболее приближенной к диете DASH, имели на 40% более низкий риск развития сердечной недостаточности.
Ранее сообщалось, как кофе влияет на мужское здоровье, а также что в Украине запретили этиловый спирт.
по теме
Вздутие живота: как бороться с проблемой
Метеоризм - повышенное скопление газов, которое сигнализирует об опасных заболеваниях желудочно-кишечного тракта
Как кофе влияет на мужское здоровье
Употребление кофе связывают с более низким риском развития диабета, появлением камней в почках и рака печени
Вздутие живота: какие продукты категорически нельзя есть
Практически с каждым бывает такое, что вроде бы ничего и не съел, но живот раздуло так, что уже и брюки не сходятся
Медики раскрыли удивительное свойство апельсинового сока
Медики обнаружили неожиданный эффект от апельсинового сока