В Чернигове в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали двое полицейских, сообщает "Унн" со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции области.

"Около полуночи экипаж патрульной полиции получил вызов об административном правонарушении и двигался на место происшествия. На перекрестке улиц Любечского и Черновола с улицы со второстепенным движением выехал автомобиль Renault. Водитель этого авто не предоставил преимущество патрульному экипажу, которое двигалось по главной улице", - сообщил Копистко.

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Он добавил, что водитель Renault также не выполнил требования дорожного знака Стоп, в результате чего произошло столкновение и пострадали двое патрульных полицейских.

По словам Копистко, карета скорой помощи доставила полицейских в городскую больницу - у них обоих диагностировали черепно-мозговые травмы, а также ушибы различной степени.

Водителя автомобиля Renault доставили в медицинское учреждение, где он сдал анализ на содержание алкоголя и наркотических веществ. Результаты анализов, по данным полиции, пока неизвестны.

По факту происшествия открыто уголовное производство

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