В Голосеевском районе Киева Honda на скорости влетела в троллейбус с пассажирами. Легковое авто сильно повреждено, однако в ДТП никто не пострадал, сообщает в понедельник, 13 мая, Информатор.

Отмечается, что авария произошла накануне около 20:30 на Голосеевском проспекте.

По словам водителя Honda, он двигался по Голосеевскому проспекту на скорости не более 70 километров в час. Правоохранители подтвердили, что мужчина за рулем легковушки находился в трезвом состоянии. В автомобиле сработали подушки безопасности, что и спасло водителя от травм.

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Машина заехала передней частью под троллейбус. Из-за это у автомобиля смят перед, а также отпали номерные знаки. Среди пассажиров троллейбуса тоже нет пострадавших.

На месте происшествия работал наряд патрульной полиции и карета скорой помощи. Детали и причины аварии устанавливают правоохранители.

Раньше сообщалось о том, что возле берегов Туниса затонула лодка с мигрантами. А также в Киеве произошла жуткая авария 11 мая.