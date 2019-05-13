ЕС продлил мандат Консультативной миссии в Украине и увеличил бюджет [ Редактировать ]
Европейский Союз продлил на два года мандат своей Консультативной миссии в Украине (EUAM Ukraine) и увеличил ее бюджет на 25%. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении Совета ЕС.
Согласно решению Совета, мандат миссии продлен до 31 марта 2021 года, а ее бюджет увеличен на 25%, до 54 млн евро на следующие два года. Как отмечается, этот шаг отражает "активизацию деятельности миссии, в том числе за счет создания второго мобильного подразделения, которое будет развернуто на востоке и юго-востоке Украины".
Как напомнили в Совете ЕС, общая цель EUAM Ukraine - поддержать Украину в развитии устойчивых, подотчетных и эффективных служб безопасности, которые укрепляют верховенство права. Миссия ЕС поддерживает реформу сектора гражданской безопасности в тесном сотрудничестве с полицией, другими правоохранительными органами и прокуратурой.
Ранее сообщалось, что Евросоюз созывает экстренный саммит. Также в ЕС одобрили декларацию о защите единой Европы.
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