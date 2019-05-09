Евросоюз созывает экстренный саммит: что произошло [ Редактировать ]
Экстренный саммит Европейского Союза состоится 28 мая. Об этом сообщил президент Европейского совета Дональд Туск в Twitter после неформальной встречи лидеров стран ЕС в румынском городе Сибиу.
"Созываю 28 мая специальный саммит Евросоюза, чтобы начать выдвижение кандидатур на должности руководителей институтов ЕС. Это должно пройти оперативно, эффективно и соответствовать нашим договорам. Если достичь консенсуса будет трудно, я не буду уклоняться от проведения голосования по этим решениям в июне", - написал Туск.
Напомним, 23-26 мая в странах ЕС пройдут выборы в Европарламент.
Ранее сообщалось, что Совет Евросоюза обсудит ситуацию в Украине.
по теме
В Евросоюзе одобрили декларацию о защите единой Европы
Документ содержит 10 пунктов, так называемых, обещаний гражданам Европы
Євроінтеграція і втілення Угоди про асоціацію з ЄС є пріоритетами для української влади - Володимир Гройсман
Володимир Гройсман на зустрічі з єврокомісаром з питань політики сусідства Йоганесом Ганом заявив, що євроінтеграція і втілення Угоди про асоціацію з ЄС і надалі будуть пріорітетом номер один для української влади
Німеччина готується заблокувати будівництво "Північного потоку-2"
Німецький політик Манфред Вебер, який має усі шанси очолити Єврокомісію - обіцяє заблокувати будівництво "Північного потоку-2"
У Євросоюзі розвіяли міфи про "Східне партнерство"
Партнерство дає шанс працювати разом над питаннями кліматичних змін, енергоефективності, покращення економіки та урядового правління в країнах-сусідах
Євросоюз спростував міфи про "Східне партнерство"
Партнерство дає шанс працювати разом над питаннями кліматичних змін, енергоефективності, покращення економіки та урядового правління в країнах-сусідах