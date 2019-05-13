Украинская поп-дива Тина Кароль, как и многие звездные коллеги, в День матери, 12 мая, решила показать эксклюзивные снимки из семейного архива.

Певица не часто делится раритетными кадрами с родителями, потому увидеть юную будущую звезду в окружение родных и близких, ее поклонники считают за счастье. Артистка опубликовала в сториз Instagram фото с мамой, папой и старшим братом, а также растрогала черно-белым снимком с сыночком Вениамином.

Веня живет и учится в Великобритании, поэтому с мамой видится во время каникул, приезжая в родной Киев. Певица признается, что скучает за сыночком, но объясняет - получить образование за границей стало сознательным выбором мальчика. Он растет любознательным и талантливым, радуя Тину своими успехами.

"Счастье быть мамой", - подписала певица умилительный кадр, на котором улыбчивый ребенок прижался к умиротворенной маме.

На другом фото запечатлены самые родные и близкие для звезды люди - папа Григорий Самуилович, мама Светлана Андреевна и старший брат Станислав. Маленькая Тина с огромным бантом на голове сидит на коленях у отца, расплывшись в улыбке.

Раньше сообщалось о том, что Тина Кароль похвасталась стройной фигурой, а также популярная украинская певица взбудоражила фанатов новым откровенным образом.