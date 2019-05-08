Kyiv not Kiev: международный аэропорт изменил написание украинских городов [ Редактировать ]
Один из аэропортов Черногории, Международный аэропорт Тиват, изменил написание не только столицы Украины, а сразу нескольких украинских городов - Львова, Одессы, Харькова и Запорожья. Об этом сообщает Министерство иностранных дел на своей странице в Twitter.
"Первая балканская страна присоединилась к #CorrectUA Международный аэропорт Тиват в Черногории отныне использует #KyivNotKiev, #OdesaNotOdessa, #LvivNotLvov, #KharkivNotKharkov, #ZaporizhiaNotZaporozhye", - говорится в сообщении.
Отмечается, пока 34 международные аэропорты мира используют корректные названия городов.
Ранее сообщалось, что Украина введет безвиз с еще одной страной.
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