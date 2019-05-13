Корь в Украине: число заболевших резко возросло [ Редактировать ]
С 2 по 8 мая в Украине резко вырос уровень заболеваемости корью. За этот период заболели 2285 человек, что на 63,3% больше по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения Украины.
Так, больше всего новых случаев кори зарегистрировано в Харьковской (389 больных, из них 101 ребенок), Тернопольской (212/148), Хмельницкой (198/120), Киевской (190/93) областях и в Киеве (177/89).
В целом с начала года корью заболели 47383 человек (25163 детей), 16 из них умерло.
Отметим, всего с начала вспышки корью заболело более 100 тысяч украинцев, 37 из которых умерли.
Ранее мы писали о том, что во Львове 2-летний мальчик умер от кори.
по теме
В Украине запретили популярный препарат от герпеса
В Украине запретили серию лекарств от герпеса
Как понизить давление без лекарств
Люди, страдающие от периодического повышения давления, могут его нормализовать несколькими способами
Известная украинская певица оказалась на костылях (фото)
За несколько дней до большого концерта в Киеве серьезно повредила ногу
Какие симптомы указывают на заболевание диабетом
Названы главные симптомы, которые сигнализируют о диабете
Украину "атакуют" сильные магнитные бури
Население Украины предупреждают о том, что страну накроют сильные магнитные бури