С 2 по 8 мая в Украине резко вырос уровень заболеваемости корью. За этот период заболели 2285 человек, что на 63,3% больше по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения Украины.

Так, больше всего новых случаев кори зарегистрировано в Харьковской (389 больных, из них 101 ребенок), Тернопольской (212/148), Хмельницкой (198/120), Киевской (190/93) областях и в Киеве (177/89).

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В целом с начала года корью заболели 47383 человек (25163 детей), 16 из них умерло.

Отметим, всего с начала вспышки корью заболело более 100 тысяч украинцев, 37 из которых умерли.

Ранее мы писали о том, что во Львове 2-летний мальчик умер от кори.