Могильник просто неба. На Львівщині фермер скинув у відкриту яму десятки туш свиней. І тепер люди непокояться за своє здоров'я. Що їм загрожує - знає Христина Гашенко

Про могильник для худоби у кінці села Товщів випадково дізнався Володимир Проховник. Каже - ішов на город. І відчув сморід.

"Там всього гниє. Повністю все відкрите", - говорить Володимир Проховник, житель села Товщів.

За місцевою свинофермою у ямі з нечистотами лежить не один десяток свиней. Поруч кістки давно викинутих тваринних туш. Ігор Думанський за освітою медик, розповідає про небезпеку скотомогильника.

"Це є джерело страшних епідемій, який в любий момент в залежності від погодних умов може, за рахунок збудників переносників, можуть викликати величезні епідемії. В нас за останні рік два в рази збільшилося кількість мух", - говорить Ігор Думанський, житель села Товщів.

Ще десятки кісток свиней лежать на полі. Під ногами нечистоти.

"Тече звідси аж в кінець села той потік тих гноякій. Запах страшнющий. Сусідні села також чують і жаліються, що у вас так чути. Що у вас так чути. І прошу зазняти, жива кість лежить. Де ж то так можна. А мух того року в квітні місяці я маю ту сітку чорно", - говорить Ольга Хілінська, жителька села Товщів.

Голова селищної ради, до якої належить село Товщів, про скотомогильник не знає. А ось про нечистоти у полі відає. Каже, фермер встановлює спеціальне обладнання, щоб не витікала багнюка. Мовляв, з екологією доведеться ще трохи зачекати.

"Я думаю, що у цьому році він повинен завершити. мінімізувати викиди, щоб не було витоку оцих продукту життєдіяльності. Витоку сечі гною. Щоб це було локалізовано на території", -говорить Василь Ільницький, голова Вовківської сільської ради.

Самого фермера на підприємстві немає, він у відрядженні. По телефону пояснює: нещодавно місцевий чоловік навмисне прорвав трубу, то ж нечистоти потекли у поле. Щодо туш свиней у ямі, особливого значення, каже, не надав.

"Я не знаю, там пару тих здохлих, я не пригадую скільки. Я то не зафіксовував. То для мене не є щось важливе. Я то закопаю бо дощі були і не було до підїзду трактора", - говорить Микола Паладійчук, фермер.

Рештки тварин залишати серед поля забороняє закон. В області є спеціальний завод, що переробляє туші худоби. То ж тепер власнику підприємства загрожує штраф за завданні довкіллю збитки.

"Це забруднення навколишнього середовища це забруднення як водойм так само і землі. Зафіксуємо відберемо аналіз проб. І будемо вживати заходів щодо тих порушників які вчинили даний злочин проти довкілля", - говорить Микола Маланич, начальник Державної екологічної інспекції у Львівській області.

За мовчанку про нечистоти на полях також доведеться заплатити штраф голові сільради. А це щонайменше 1700 гривень.