На Львівщині фермер влаштував небезпечний могильник для худоби [ Редактировать ]
Могильник просто неба. На Львівщині фермер скинув у відкриту яму десятки туш свиней. І тепер люди непокояться за своє здоров'я. Що їм загрожує - знає Христина Гашенко
Про могильник для худоби у кінці села Товщів випадково дізнався Володимир Проховник. Каже - ішов на город. І відчув сморід.
"Там всього гниє. Повністю все відкрите", - говорить Володимир Проховник, житель села Товщів.
За місцевою свинофермою у ямі з нечистотами лежить не один десяток свиней. Поруч кістки давно викинутих тваринних туш. Ігор Думанський за освітою медик, розповідає про небезпеку скотомогильника.
"Це є джерело страшних епідемій, який в любий момент в залежності від погодних умов може, за рахунок збудників переносників, можуть викликати величезні епідемії. В нас за останні рік два в рази збільшилося кількість мух", - говорить Ігор Думанський, житель села Товщів.
Ще десятки кісток свиней лежать на полі. Під ногами нечистоти.
"Тече звідси аж в кінець села той потік тих гноякій. Запах страшнющий. Сусідні села також чують і жаліються, що у вас так чути. Що у вас так чути. І прошу зазняти, жива кість лежить. Де ж то так можна. А мух того року в квітні місяці я маю ту сітку чорно", - говорить Ольга Хілінська, жителька села Товщів.
Голова селищної ради, до якої належить село Товщів, про скотомогильник не знає. А ось про нечистоти у полі відає. Каже, фермер встановлює спеціальне обладнання, щоб не витікала багнюка. Мовляв, з екологією доведеться ще трохи зачекати.
"Я думаю, що у цьому році він повинен завершити. мінімізувати викиди, щоб не було витоку оцих продукту життєдіяльності. Витоку сечі гною. Щоб це було локалізовано на території", -говорить Василь Ільницький, голова Вовківської сільської ради.
Самого фермера на підприємстві немає, він у відрядженні. По телефону пояснює: нещодавно місцевий чоловік навмисне прорвав трубу, то ж нечистоти потекли у поле. Щодо туш свиней у ямі, особливого значення, каже, не надав.
"Я не знаю, там пару тих здохлих, я не пригадую скільки. Я то не зафіксовував. То для мене не є щось важливе. Я то закопаю бо дощі були і не було до підїзду трактора", - говорить Микола Паладійчук, фермер.
Рештки тварин залишати серед поля забороняє закон. В області є спеціальний завод, що переробляє туші худоби. То ж тепер власнику підприємства загрожує штраф за завданні довкіллю збитки.
"Це забруднення навколишнього середовища це забруднення як водойм так само і землі. Зафіксуємо відберемо аналіз проб. І будемо вживати заходів щодо тих порушників які вчинили даний злочин проти довкілля", - говорить Микола Маланич, начальник Державної екологічної інспекції у Львівській області.
За мовчанку про нечистоти на полях також доведеться заплатити штраф голові сільради. А це щонайменше 1700 гривень.
по теме
На Львівщині десятки туш свиней псуються просто неба
На Львівщині десятки туш свиней псуються просто неба. Запах і мухи дошкуляють мешканцям. Тварин у яму з нечистотами скинув місцевий фермер
Сміттєзвалище під Дрогобичем загрожує екологічною катастрофою
Нечистоти зі сміттєзвалища, що неподалік Брониці, потрапляють у річку Медвежанка. Та, своєю чергою, - впадає у Дністер. Екологи взяли проби води - результати шокували
Стая собак растерзала подростка
В Новой Каховке Херсонской области стая бродячих собак растерзала девушку
У Флориді рятувальники прийшли на допомогу рисі
Дика кішка видерлася на дерев'яну електроопору і боялася спуститися
На Шрі-Ланці врятували двох слоненят
Вони впали в тісну глибоку яму й не могли вибратися самотужки