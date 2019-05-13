США угрожают ЕС санкциями [ Редактировать ]
Министерство обороны США предупредило ЕС о возможности политических и торговых последствий в случае, если Брюссель будет по-прежнему нацелен на развитие европейских проектов в сфере вооружения, не принимая во внимание интересы третьих стран. Об этом сообщает "РБК-Украина".
Развитие оборонных мощностей ЕС происходит "таким образом, что оно дублирует военные системы, которые не являются взаимозаменяемыми, лишь растрачивает скудные оборонные ресурсы и порождает ненужное соперничество между НАТО и ЕС".
"США глубоко обеспокоены принятием Регламента европейского оборонного фонда и общими условиями Постоянного структурированного сотрудничества в сфере обороны", - говорится в послании, направленном главе европейской дипломатии Федерике Могерини заместителем госсекретаря США Эллен Лорд.
В Вашингтоне полагают, что это может нанести вред не только конструктивным отношениям между НАТО и ЕС, но и потенциально возобновить противоречивые дискуссии, которые "преобладали 15 лет назад в контактах (ЕС и США) по европейским оборонным инициативам".
США настаивают, чтобы проекты европейских документов были изменены таким образом, чтобы из них были удалены условия, касающиеся интеллектуальной собственности и контроля за экспортом, а также пункт о праве на вето, которое позволяет стране, ведущей тот или иной проект, приглашать к сотрудничеству те предприятия, которые она желает.
Ранее в США резко раскритиковали Россию за решение выдачи российских паспортов на Донбассе. Также по этому вопросу высказался и действующий президент Украины Петр Порошенко.
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