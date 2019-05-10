Трибунал ООН завершил слушания по делу украинских моряков: подробности [ Редактировать ]
10 мая Международный морской трибунал по морскому праву завершил слушания по иску Украины о временных мерах в отношении России для освобождения захваченных украинских моряков и кораблей. Об этом сообщает "РБК-Украина".
Председатель заседания сообщил, что решение ожидается ориентировочно 25 мая. Отметим, что во время заседания заместитель главы МИД Елена Зеркаль заявила о захвате РФ украинских моряков в Керченском проливе и просила об освобождении моряков.
В свою очередь, адвокат Джонатан Гимблет отверг российские обвинения, что украинские корабли якобы "тайно вторглись в российские территориальные воды. В частности, он отметил, что ранее украинские суда уже проходили Керченский пролив и все проходило без инцидентов. Также адвокат Марни Чик отметила, что исключение, на которое ссылается Россия - ст. 298 (1) (b) UNCLOS - не применяется в этом деле.
Она добавила, что украинские военные корабли не были задействованы в военной деятельности, они пытались вернуться к своему порту приписки.
"Только то, что корабль является военным, не означает, что он задействован в военной деятельности. Для использования исключения относительно военной деятельности имеет значение не вид корабля, а характер его деятельности", - заявила адвокат.
Профессор Жан-Марк Тювинен в свою очередь добавил, что 17 апреля Россия продлила арест морякам, хотя в то время Украина применила и исчерпала все дипломатические средства.
"Это не просто угроза для иммунитета кораблей и их экипажей. Эти иммунитеты фактически нарушаются Россией с каждым днем все сильнее. Неотложность ситуации сегодня является такой же как и в первый день. Более того - с каждым днем иммунитет Украины по UNCLOS нарушается все больше. Россия не обращает внимания на все требования освободить военные корабли и членов их экипажей, которые были сделаны Украины и многими другими странами ", - заявил он.
Ранее Украина озвучила требования к России по делу о захвате украинских моряков.
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