Американские сенаторы Тед Круз и Джин Шахин подготовили законопроект против проекта газопровода "Северного потока - 2", сообщает Foreign Policy.



По данным издания, сенаторы предложили ввести санкций против компаний, участвующих в прокладке газопровода.



Документ также предусматривает заморозку финансовых активов лиц, которые сдают в аренду морские суда для строительства "Северного потока - 2".



При этом законопроектом предлагается ввести ограничения против тех, кто предоставляет финансовую поддержку данным кораблям.

Ранее в России заявили, что сроки реализации проекта газопровода находятся под угрозой срыва. Также компания, стоящая за газопроводом "Северный поток-2", пригрозила подать в суд на Европейский Союз.