"Северный поток-2": В США подготовили важный законопроект [ Редактировать ]
Американские сенаторы Тед Круз и Джин Шахин подготовили законопроект против проекта газопровода "Северного потока - 2", сообщает Foreign Policy.
По данным издания, сенаторы предложили ввести санкций против компаний, участвующих в прокладке газопровода.
Документ также предусматривает заморозку финансовых активов лиц, которые сдают в аренду морские суда для строительства "Северного потока - 2".
При этом законопроектом предлагается ввести ограничения против тех, кто предоставляет финансовую поддержку данным кораблям.
Ранее в России заявили, что сроки реализации проекта газопровода находятся под угрозой срыва. Также компания, стоящая за газопроводом "Северный поток-2", пригрозила подать в суд на Европейский Союз.
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