Сроки реализации проекта газопровода "Северный поток - 2", строящегося из России в Германию через Балтийское море в обход Украины, могут сместиться из-за необходимости согласовать заявку о его прокладке по третьему маршруту. Об этом заявил председатель комитета Госдумы России по энергетике Павел Завальный.

"Тут речь может идти только о смещении сроков ввода в эксплуатацию в связи с задержками, обусловленными строительством газопровода… Любой новый маршрут - это новые изыскания, в том числе экологические", - сказал он.

По его словам, во время войны в регионах, где планируется маршрут, были захоронения боеприпасов, и каждый раз прокладка трубы требует нового проектирования, что может отразиться на сроках. Завальный также пожаловался на давление, которое, по его словам, осуществляется на европейские страны со стороны США по данному вопросу.

"Основная цель - это задержка строительства и недопущение продления транзита через Украину… Американские партнеры будут чинить препятствия для достижения договоренностей между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины", - заявил он.

Ранее в "Газпроме" сделали резонансное заявление по строительству "Северного потока-2".