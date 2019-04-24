"Северный поток-2": Евросоюзу пригрозили судом [ Редактировать ]
Компания, стоящая за газопроводом "Северный поток-2", угрожает подать в суд на Европейский Союз, если ей не удастся избежать новых положений. По словам представителей, нововведения ставят под угрозу миллиарды евро, инвестированные в проект, пишет "Европейская правда".
Исполнительный директор Nord Stream 2 Матиас Варниг написал в письме к президенту Европейской комиссии Жан-Клоду Юнкеру, что если трубопровод не будет иметь права на отступление от газовых новых правил, "эта мера будет дискриминационной (относительно Nord Stream 2. - ред.) как к инвестору".
Также, по его словам, ЕС может нарушить международный договор.
Ранее Европейский парламент принял обновленную Газовую директиву ЕС, которая также будет применяться к трубопроводам из третьих стран, таких как "Северный поток-2" российского "Газпрома". В России резко прокомментировали решение Евросоюза.
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