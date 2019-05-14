На Одещині викрили масштабну контрабанду [ Редактировать ]
Контрабанда на 22 мільйони гривень. На Одещині під час обшуку однієї з вантажівок на автостоянці прикордонники виявили майже 600 тисяч пачок цигарок швейцарського виробництва.
На них не було акцизних марок України. Тютюнові вироби й автомобіль вилучили. Порушників і причетних до злочину встановлюють.
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