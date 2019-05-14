В Киеве пропала 13-летняя девочка [ Редактировать ]
В Киеве начали розыск 13-летней Анастасии Богдановны Самойленко. Об этом сообщает Нацполиция Киева.
Обеспокоенные родители сообщили, что девочка пропала в Деснянском районе столицы. Полиция и родители просят сообщать о любой информации, которая может помочь в поиске девочки. Анастасия пропала 13 мая, после того как пошла в школу.
Приметы: рост 150 сантиметров, среднее телосложение, волосы светлые с розовыми кончиками, голубые глаза.
Была одета в: куртку черного цвета, лосины, розовую футболку, черные джинсы.
При получении любой информации о возможном местонахождении Анастасии, следует обратиться по номеру "102". Родители очень рассчитывают на помощь от небезразличных жителей Киева.
Ранее сообщалось, что Киеве пропала участница проекта "Топ-модель по-украински". А в Почаевской Лавре пропала женщина с двумя детьми.
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