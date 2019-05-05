В Киеве пропала 13-летняя школьница [ Редактировать ]
В Дeснянском районе Киева пропала несовершеннолетняя Рыбак Анастасия Сeргеевна 2005 года рождения. Исчезла школьница на улице Сержа Лифаря. На данный момент местонахождение девочки неизвестно, сообщает "Информатор".
Полиция продолжает поиски. Жителей Киева просят сообщить правоохранителям любую информацию о пропавшей.
Приметы: на вид 13-14 лет, рост 164 сантиметра, среднего телосложения, волосы светло-русые, длинные. Была одета в куртку дутую черного цвета, светлую футболку, голубые джинсы.
Фото: "Информатор"
Ранее сообщалось, что Киеве пропала участница проекта "Топ-модель по-украински".
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