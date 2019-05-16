Принц Гарри признался, что он уже не может представить свою жизнь без сына Арчи, но признал, что ребенок не давал ему уснуть прошлой ночью, сообщает DailyMail.

34-летний герцог Сассексский, который впервые стал отцом 6 мая, рассказал об отцовстве в первые недели жизни малыша. Об этом он поговорил с пациентами Оксфордской детской больнице, куда прибыл с официальным визитом.

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Мать двух детей Ида Скуллард, чей трехлетний сын Эммет находится в клинике, рассказала, что принц завязал разговор с ней, увидев, как она укачивает свою 10-месячную дочь: "Гарри спросил меня, как мы пережили период, когда маленькие детки обычно очень раздражительные в первые пару месяцев жизни".

Он сказал, что привыкает к ребенку, который идеально вписался в семейную жизнь. По словам Иды, принц сказал, что не может представить свою жизнь без сына.

Раньше сообщалось о том, что Меган Маркл извинилась перед одноклассниками. А также появились подробности рождения сына принца Гарри и Меган Маркл. А отец Меган Маркл впервые рассказал о внуке, а также герцогиня Сассекская высказалась о Кейт Миддлтон.