Меган Маркл пришлось извиняться перед своими бывшими одноклассниками, с которыми она училась в католической Средней школе Непорочного Сердца Лос-Анджелеса, сообщает DailyMail.

А все дело в том, что Меган пришлось пропустить 20-летний юбилей выпуска из школы, так как его отмечали накануне родов герцогини - 5 мая. Бывшие одноклассницы Маркл были расстроены тем, что герцогиня не прибыла на мероприятие, однко их порадовал тот факт, что прямиком из Кенсингтонского дворца им пришло большое письмо с извинениями от Меган, которая на следующий день после юбилея выпуска впервые стала мамой.

"Они были так рады получить это письмо от нее. Ее помнят как очень чуткого человека, и такое внимание от нее, как королевской особы. Надеюсь, она сможет быть на 25-летнем юбилее выпуска, и пригласит на него Гарри и Арчи", - говорит инсайдер.

Раньше сообщалось о том, что появились подробности рождения сына принца Гарри и Меган Маркл. А отец Меган Маркл впервые рассказал о внуке, а также герцогиня Сассекская высказалась о Кейт Миддлтон.