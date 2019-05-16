Заместитель главы Администрации президента подал в отставку [ Редактировать ]
Заместитель главы Администрации президента Петра Порошенко Константин Елисеев подтвердил, что подал в отставку. Об этом он сообщил в интервью одному из украинских телеканалов.
"Да, эта информация (об отставке, - ред.) соответствует действительности. Сегодня, когда была оглашена дата инаугурации, я подал президенту прошение об отставке. Таким образом я хочу очистить пространство для новой команды. Это нормальная европейская практика", - сказал он.
Кроме того, Елисеев заявил о готовности помогать своему преемнику советами и рассказать о приоритетах в работе на этой должности.
"Я даже готов положить на свой стол приоритеты, над которыми стоит работать, для моего преемника, которого, к сожалению, пока не знаю", - сказал он, добавив, что готов в меру возможностей помогать и советовать.
Ранее главу Конституционного суда отправили в отставку. Позже Станислав Шевчвук резко прокомментировал решение судей.
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