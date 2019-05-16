Известная телеведущая, молодая мама Регина Тодоренко, показывая стройную фигуру, нарвалась на критику поклонников. Негодование вызвали новые снимки для рекламной кампании, на которых фигура звезды выглядит просто идеально. В подписи под ними Регина сообщила, что съемка проходила всего спустя три месяца после родов.

Поклонники Тодоренко не поверили такому чудесному перевоплощению и заподозрили ее в фотошопе. Им показалось, что на реальных фото и видео в Instagram фигура Регины выглядит иначе.

"На видео ваша фигура выглядит по-иному", "Фотошоп творит чудеса", "Регинка с фотошопом все красивые. Сравнить где на пляже лежишь - совсем разный живот", "Сколько фотошопа, прям в глаза бросается", "Вообще не ваша фигура! Хорошо отредактировали", - пишут в комментариях под фото. И подобных сообщений десятки.

Регина долго терпеть не стала и дала свой ответ хейтерам. Она подтвердила, что в рекламной компании купальников ее фото действительно немного отретушировали, но ничего лишнего ей не убирали.

"Иногда мне кажется, что у некоторых людей просто нет совести, чувства такта, не хватает достойного воспитания, чтобы выражать свои мысли! Вижу, что многие под предыдущим постом пишут "фотошоп", "фотошоп", "невозможно похудеть так быстро после родов", "ведьма, как пришла в такую форму". Ребята, которые написали около 20 раз слово "фотошоп" в комментариях, я понимаю, что оно входит в ваш "исполинский" словарный запас, но прошу будьте чуточку тактичнее. Разъясню тем, кто плохо разбирается в рекламных компаниях: почти вся реклама не обходится без ретуши (есть исключения), конечно же, и на моих фото присутствует коррекция, где-то растушевали складку на попе, где-то немного подчистили полоску на животе, так она смотрелась будто шрам после кесарево. Но таких корректировок внесено минимально; в противном случае легче было взять идеальное тело и просто прикрепить мою улыбающуюся голову", - написала Регина.

Раньше сообщалось о том, что Регина Тодоренко умилила фото с сыном. А также муж Регины Тодоренко рассказал об отношениях с сыном.