250 кілометрів здолав кіт Мурчик, щоб повернутися додому. Тварину відвезли до Луцька, утім міняти місце проживання Мурчик не погодився. За півтора місяця він самотужки дістався Львівщини. Про незвичну мандрівку пухнастого відчайдуха розповість Христина Гашенко.

Кіт Мурчик ось у цьому Лаврівському монастирі живе 7 років. Хоч на господарстві він не єдиний із чотирилапих, утім завдяки своєму характеру найулюбленіший серед монахів.

Кіт лагідний та товариський, - розповідають місцеві ченці. Саме тому у Луцьк його вирішив забрати один із братів Лаврівського монастиря. Туди монаха перевели служити. Однак через 3 дні кіт залишив господаря.

"Я знав що він зник, але подумав, що десь подівся. Я шукав його тут кругом, думав, що він просто пішов до інших людей", - говорить Теодор Лев, єромонах Василіянського чину.

Додому Мурчик повернувся через півтора місяці. Худого та знесиленого кота на сходах зустрів чернець Орест.

"В нього одне око було червоне, тобто було запалення, конюктивіт. Захотів його накормити, дав йому рибку. Так він її схопив і втік із нею, боявся, щоб хтось інший у нього не відібрав", - розповідає Орест, чернець Василіянського чину Лаврівського княжого монастиря.

Жителів Лаврова подорож Мурчика вразила.

"Видете скільки кілометрів і знав куда йти. Видете як воно то такий кіт мудрий. Та яке то чудо могло бути. Кіт так ся верта", - говорить Ганна Горяк, жителька села Лаврів.

Котячі мандрівки - рідкість, - кажуть ветеринари. Пояснити, як саме чотирилапі долають сотні кілометрів небезпечної дороги додому, науковці не можуть. Припускають: зорієнтуватися у невідомому просторі котам допомагає магнітне поле землі.

"Это псевдонаучній факт немножко иронии, потому что не доказано, как они могут ориентироваться", - говорить Ярослав Сергієнко, ветеринар.

Ченці, після таких мандрів, перевозити Мурчика деінде більше не будуть. Він залишиться господарювати у Лаврівському монастирі.