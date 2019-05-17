16 мая в Новгород-Волынском районе Житомирской области бушевала непогода. Часть жителей видела сформировавшийся торнадо. Смерч успели снять на видео около села Пилиповец.

А еще в села Курчица выпал град очень большого размера - приблизительно с куриное яйцо.

"Несколько дней Украина принадлежит значительным температурным контрастам. Только сегодня днем - от +10 градусов на Западе до почти +30 градусов на юге и востоке. Плюс воздух насыщен влагой - длительное время идет дождь. Именно полоса Винницкая область - Житомирщина и является разделителем между этими контрастами. Поэтому вдоль нее и рядом могут наблюдаться мгновенно сильные ливни, грозы, град и даже, как уже зафиксировали пользователи, смерч. Смерч спрогнозировать теоретически можно, практически - в кино. Когда в прогнозе звучит - дождь, гроза, почти всегда надо учитывать вероятность, не скажу смерча, но града - да", - написала синоптик Наталья Диденко.

Раньше сообщалось о том, что 1 мая по Украине пронеслись смерчи. А также Украину зальют проливные дожди