После прекращения работы коалиции Верховной Рады, премьер-министр Владимир Гройсман с парламентской трибуны заявил, что и нынешний созыв Рады, и правительство доработают до парламентских выборов. Об этом он сказал во время вступительного слова на Часе вопросов к правительству.

"Очевидно, что украинский парламент и украинское правительство будут работать до следующих парламентских выборов. Давайте с вами, совместно с новоизбранным президентом, весь украинский парламент определим ту повестку дня, которая нас объединяет", - сказал он.

Читайте также Гройсман прокомментировал встречу с Зеленским

В то же время Гройсман отметил два важный вопроса, которые нужно будет ставить перед парламентом - изменение избирательной системы и отмена депутатской неприкосновенности.

"Нужно говорить о том, какой должна быть избирательная система, чтобы дать новое качество украинской политике в следующем парламенте… Возможно, пришло время объединиться и, в конце концов, принять решение, что система выборов должна быть изменена, провести серьезную дискуссию. Но дать возможность конкуренции на политической арене страны. Неприкосновенность украинского парламента и других чиновников разъедает их изнутри, позволяет расширять рамки и нарушать закон, за что все равно придется отвечать. Давайте сейчас примем решение и снимем неприкосновенность", - сказал он, выступая с трибуны Верховной Рады в пятницу.

Раньше сообщалось о том, что Гройсман сделал важное заявление. А также он анонсировал увеличение зарплат украинцам.